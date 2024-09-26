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Названы продукты, от которых стоит отказаться во время простуды

Врач Михалева: во время простуды следует избегать фастфуда и красного мяса

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Во время простуды организм направляет все ресурсы на борьбу с вирусной инфекцией, поэтому важно не перегружать его тяжелой пищей. О том, от каких продуктов стоит отказаться во время простуды, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.

Она отметила, что переваривание пищи требует много энергии, поэтому лучше выбирать простые и легкоусвояемые продукты. Следует избегать фастфуда, снеков, газированных напитков, а также жирной и жареной пищи.

«При отсутствии аппетита важно поддерживать питьевой режим, чтобы ускорить выведение токсинов. Если есть не хочется, можно получать энергию из простых углеводов, таких как ягодные морсы или молоко с медом, которые помогут восполнить силы и предотвратить обезвоживание», — рассказала врач.

Также она рекомендовала исключить из рациона красное мясо, выпечку и сладости. Наиболее подходящими блюдами, по ее словам, будут супы на нежирном бульоне (курином или рыбном), запеченные овощи, крупы, отварное куриное мясо, нежирная рыба, а также небольшое количество фруктов (лучше запеченных), творожные блюда и кисломолочные продукты.

При этом она отметила, что свежие овощи и фрукты, богатые клетчаткой, могут вызвать чувство тяжести, поэтому лучше отложить их на период восстановления.

«Еда во время болезни должна быть простой, полезной и легко усваиваемой, содержать белки, углеводы и немного полезных жиров. Предпочтительны такие способы приготовления, как варка, запекание, тушение и приготовление на пару. Чем мягче и более гомогенная пища, тем легче она будет перевариваться. Бульоны, супы, каши и хорошо проваренное мясо лучше всего подходят в первые дни болезни. По мере улучшения состояния можно постепенно возвращаться к обычному питанию», — добавила специалист.

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