Мужчина за рулем авто сбил женщину с коляской на пешеходном переходе в Сыктывкаре

В Сыктывкаре мужчина за рулем автомобиля на пешеходном переходе сбил женщину с коляской. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по республике.

По информации ведомства, инцидент произошел 25 сентября на пересечении улиц Маркова и Пушкина. Водитель 1959 года рождения, пересекавший нерегулируемый пешеходный переход, сбил женщину с младенцем в коляске.

В результате произошедшего травмы получили как женщина 2002 года рождения, так и младенец, находившийся в коляске. Информации об их состоянии не поступало. Отмечается, что пострадавших не стали госпитализировать.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого на западе Москвы в ДТП пострадали мужчина, женщина и ребенок. Водитель автомобиля такси допустил наезд на троих пешеходов, которые пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ранее депутат сбил свердловчанку на пешеходном переходе и скрылся.