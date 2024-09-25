Несовершеннолетняя самокатчица сбила трехлетнего ребенка в Иванове

В Иванове несовершеннолетняя на электросамокате сбила трехлетнего ребенка. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел на набережной неподалеку от колеса обозрения. Управлявшая взятым в прокат электросамокатом 15-летняя девушка-подросток сбила трехлетнего ребенка.

В результате как самокатчица, так и малолетний ребенок получили травмы. Информации об их состоянии и характере повреждений не поступало.

До этого в Петербурге 30-летний мужчина в нетрезвом состоянии взял в аренду самокат и отправился на нем домой, но поездка завершилась падением и тяжелыми травмами. С места его забрала бригада скорой помощи. Врачи диагностировали у него травмы головы, состояние мужчины оценили как тяжелое. Его поместили в отделение реанимации.

Ранее петербурженка отсудила у сбившего ее самокатчика 1,4 млн рублей.