Мужчина забрался на Мемориал Славы в Братске на свадебном торжестве и стал фигурантом дела

В Братске мужчина, который забрался на Мемориал Славы во время свадебного торжества, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 24 сентября, когда компания молодых людей праздновала свадьбу. Они остановились у Мемориала Славы, чтобы сделать фотографию, и один из гостей торжества решил забраться на памятник, установленный к 30-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

При этом молодой человек снимал все на телефон, а все остальные свистели, кричали и танцевали вблизи Вечного огня.

По факту осквернения мемориала возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ. Подозреваемого задержали, его допрашивают сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, решается вопрос о привлечении к ответственности иных причастных к произошедшему лиц.

Ранее в Ставропольском крае мужчина прикурил от Вечного огня.