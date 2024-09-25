Суд в Ессентуках арестовал на месяц участника сообщества террористов

В Ставропольском крае Ессентукский городской суд арестовал участника террористической ячейки, которую создали заключенные колонии в Калмыкии. Фигуранта заключили под стражу до конца октября 2024 года, сообщили на сайте суда.

«Избрана мера пресечения в отношении участника террористического сообщества», — уточнили в судебной инстанции.

Мужчину заключили под стражу на срок 1 месяц 4 суток — до 28 октября.

Следователи выяснили, что террористическое сообщество «Ахлю ас-Сунна валь-Джамаат» создали в колонии в 2013 году. Оно объединило более 100 осужденных, которые распространяли экстремистскую идеологию, вербовали новых членов и установили правила шариатского суда на территории колонии.

Несколько десятков участников и лидеров террористической ячейки стали фигурантами уголовных дел, их приговорили к различным срокам тюрьмы.

25 сентября сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ выявили около 400 учетных записей пользователей социальных сетей, которые были причастны к деятельности исламистов.

Ранее в СК рассказали о разоблачении ячейки террористов в нижегородской колонии.