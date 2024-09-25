В Подмосковье пройдет турнир памяти Александра Петренко

В баскетбольном центре БК «Химки» с 27 по 29 сентября пройдет 14-й турнир памяти капитана Химок Александра Петренко, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире примут участие четыре команды из Суперлиги: «Университет-Югра», «Химки», «Тамбов» и «Зенит-2».

Впервые соревнование было организовано в 2007 году, на первую годовщину смерти Александра Петренко, который трагически погиб в автокатастрофе 21 июля 2006 года.

XIV баскетбольный турнир памяти Александра Петренко проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».