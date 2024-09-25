Депутат усомнился в правильности решения о запрете использования ароматизаторов в табаке

Запрет использовать ароматизаторы в некурительном табаке может нанести вред здоровью россиян и ущерб бюджету. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Госдумы Михаил Делягин.

Парламентарий пояснил, что законодательный запрет использовать ароматизаторы в некурительном табаке, который вступит в силу ближайшей весной, может вывести эту сферу в нелегальное состояние.

«Никто не знает, что будут добавлять в нелегальный жевательный табак и не превратится ли он в подобие нынешних вейпов», — написал депутат.

Он отметил, что эта угроза возникает на фоне очевидных успехов в борьбе с нелегальной табачной продукцией: так, в минувшем июле Национальный научный центр компетенций (ННЦК) отчитался о снижении ее доли на 1,7 процентных пункта — до 11,7%.

«Этого успеха удалось достичь в основном усилиями правительства: принятием нового закона о лицензировании, умеренностью роста акцизов внутри страны, выравниваем акцизной нагрузки с Белоруссией», — подчеркнул Делягин.

По словам депутата, эту динамику разумно сохранить, не допуская как повышения акцизов выше наших соседей по ЕАЭС, так и новых резких перекосов (вроде выкидывания жевательного табака в нелегальную сферу).

Делягин напомнил, что с 1 марта следующего года по инициативе Минздрава в некурительный табак законодательно запрещено добавлять любые ароматизаторы. Красители и добавки, усиливающие никотиновую зависимость, станет можно добавлять, лишь если они внесены правительством в специальный перечень.