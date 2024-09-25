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Крупный пожар на складе Краснодара локализован

МЧС: В Краснодаре пожарные тушат возгорание на складе

Специалисты МЧС России локализовали пожар в складском помещении в Краснодаре. Об этом пишет Telegram-канал чрезвычайного ведомства.

«На улице Чехова загорелись 300 квадратных метров помещения с хранящимися деревянными изделиями. Пожар уже локализован», — говорится в публикации.

По данным МЧС РФ, на месте происшествия работают 48 специалистов и 16 единиц техники чрезвычайного ведомства.

Спустя 23 минуты после публикации сообщения о локализации возгорания, специалисты заявили о ликвидации открытого горения.

Утром того же дня пожарные потушили возгорание на складе автозапчастей на улице Горбунова, 12а в Москве. Пожар на складе произошел утром 25 сентября. Площадь возгорания достигла 600 квадратных метров. По данным Telegram-канала SHOT, огонь мог перекинуться на расположенную рядом автозаправочную станцию.

Ранее была озвучена главная причина лесных пожаров в России.

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