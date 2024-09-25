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Двое пьяных друзей пробрались на охраняемую территорию аэропорта Домодедово

Охрана аэропорта задержала двух мужчин, пробравшихся на территорию Домодедово

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Shutterstock

Сотрудники службы авиационной безопасности московского аэропорта Домодедово задержали двух пьяных мужчин, которые пробрались на охраняемую территорию воздушной гавани. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Проникновение произошло в половине шестого вечера. После того, как сработала охранно-тревожная система, на место выдвинулась группа быстрого реагирования. Охранники задержали двух нарушителей — 42-летнего Ивана и 22-летнего Самира, которые незаконно перелезли через ограждение и нарушили периметр охраняемой зоны.

По данным канала, друзья находились в состоянии алкогольного опьянения. Охрана аэропорта передала их полицейским.

До этого сообщалось, что опоздавший на свой рейс пассажир залез в багажный отсек самолета авиакомпании S7 в аэропорту Домодедово. 41-летний мужчина собирался вылетать из Москвы в Новокузнецк, но на посадку не успел. Тогда пассажир решил любой ценой проникнуть на борт Airbus A321. Каким-то образом россиянин попал в багажный отсек самолета, который готовился к вылету в Норильск. Однако все же был замечен и остался в столичном аэропорту, нарушителя передали правоохранителям.

Ранее в Австралии пассажир спрыгнул на взлетно-посадочную полосу с крыла самолета.

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