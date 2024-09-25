Двое пьяных друзей пробрались на охраняемую территорию аэропорта Домодедово

Сотрудники службы авиационной безопасности московского аэропорта Домодедово задержали двух пьяных мужчин, которые пробрались на охраняемую территорию воздушной гавани. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Проникновение произошло в половине шестого вечера. После того, как сработала охранно-тревожная система, на место выдвинулась группа быстрого реагирования. Охранники задержали двух нарушителей — 42-летнего Ивана и 22-летнего Самира, которые незаконно перелезли через ограждение и нарушили периметр охраняемой зоны.

По данным канала, друзья находились в состоянии алкогольного опьянения. Охрана аэропорта передала их полицейским.

До этого сообщалось, что опоздавший на свой рейс пассажир залез в багажный отсек самолета авиакомпании S7 в аэропорту Домодедово. 41-летний мужчина собирался вылетать из Москвы в Новокузнецк, но на посадку не успел. Тогда пассажир решил любой ценой проникнуть на борт Airbus A321. Каким-то образом россиянин попал в багажный отсек самолета, который готовился к вылету в Норильск. Однако все же был замечен и остался в столичном аэропорту, нарушителя передали правоохранителям.

Ранее в Австралии пассажир спрыгнул на взлетно-посадочную полосу с крыла самолета.