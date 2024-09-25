Женщина заболела ботулизмом после ботулинотерапии в московской клинике

Женщина заболела ботулизмом после курса инъекций ботулотоксина в частной московской клинике, сообщили в пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану.

Известно, что на процедуру пострадавшая приехала из Махачкалы. Она хотела провести коррекцию мимических морщин, и в клинике ей предложили инъекционную ботулинотерапию.

Через пару дней у женщины развились признаки мышечной слабости, появились нарушения глотания и жевания, затрудненное дыхание, опущение века.

Медики диагностировали у нее ботулизм, оказалось, что пациентка заболела из-за инъекции препарата Refinex, который не имеет регистрации на территории РФ.

Ранее глава Роспотребнадзора назвала причину массового отравления ботулотоксином в России.