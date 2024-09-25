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Депутат Романов поздравил Матвиенко с переизбранием на должность главы Совфеда

Депутат Романов: Матвиенко внесла огромный вклад в процветание Санкт-Петербурга

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Телеграм-канал РОМАНОВ Z

Валентина Матвиенко принципиально отстаивает интересы жителей Северной столицы на федеральном уровне, написал в своем Тelegram-канале депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Михаил Романов, поздравивший сенатора с переизбранием на должность главы Совета Федерации.

Парламентарий отметил, что Валентину Матвиенко отличают трудолюбие, высокий профессионализм и ответственный подход к работе на каждом посту.

«Петербург гордится тем, что в Совете Федерации его представляет Почетный гражданин города и Герой Труда России», — заявил Романов.

Он добавил, что «петербургские годы Валентины Матвиенко, и время ее руководства Советом Федерации связаны с прорывными управленческими и законодательными решениями».

По словам Романова, Матвиенко внесла огромный вклад в процветание Санкт-Петербурга и в развитие российского парламентаризма.

«На посту представителя Петербурга на федеральном уровне Матвиенко принципиально отстаивает интересы жителей и уверенно добивается всех решений, которые необходимы для реализации на невских берегах крупных инфраструктурных проектов, привлечения инвестиций, развития транспортных возможностей города на Неве, укрепления его статуса как второй столицы России» — написал депутат.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации вновь избрал Валентину Матвиенко председателем верхней палаты парламента России.

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