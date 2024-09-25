Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мигрант упал с высоты и разбился на стройплощадке под Екатеринбургом

Под Екатеринбургом мигрант упал и разбился на стройплощадке

close
Илья Питалев/РИА Новости

Под Екатеринбургом не смогли спасти мигранта, который упал и разбился на стройплощадке. Об этом со ссылкой на государственную трудовую инспекцию сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел в городе Верхняя Пышма 3 августа. 29-летний подсобный рабочий из Таджикистана, находясь на стройплощадке на улице Сварщиков, упал в проем с высоты шести метров. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение с тяжелыми травмами.

Врачи боролись за жизнь иностранного рабочего, однако 24 сентября стало известно, что спасти его не удалось. Отмечается, что мужчина был официально трудоустроен, однако работодатель не перечислял за него взносы в фонд пенсионного и социального страхования. В связи с этим страховые выплаты после произошедшего никто не получил.

Ранее в Петербурге работнику бронетанкового завода прищемило голову стволом пушки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами