Мигрант упал с высоты и разбился на стройплощадке под Екатеринбургом

Под Екатеринбургом не смогли спасти мигранта, который упал и разбился на стройплощадке. Об этом со ссылкой на государственную трудовую инспекцию сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел в городе Верхняя Пышма 3 августа. 29-летний подсобный рабочий из Таджикистана, находясь на стройплощадке на улице Сварщиков, упал в проем с высоты шести метров. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение с тяжелыми травмами.

Врачи боролись за жизнь иностранного рабочего, однако 24 сентября стало известно, что спасти его не удалось. Отмечается, что мужчина был официально трудоустроен, однако работодатель не перечислял за него взносы в фонд пенсионного и социального страхования. В связи с этим страховые выплаты после произошедшего никто не получил.

Ранее в Петербурге работнику бронетанкового завода прищемило голову стволом пушки.