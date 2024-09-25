Пострадавший в схватке с медведем мужчина прошел более полутора километров ради спасения

В США мужчина пострадал от медведя во время похода, пишет The New York Times.

Нападение дикого животного на человека произошло 19 сентября в национальном парке Глейшер, штат Монтана. В то утро 35-летний мужчина двигался в составе туристической группы по популярной пешей тропе, когда столкнулся со зверем и смог отбиться.

Смотрители парка и другие участники похода помогли раненому пройти более мили (1,6 км) по горной местности. Как уточняется, турист получил не угрожающие жизни травмы и был доставлен на самолете на юго-западную окраину парка, откуда его на машине скорой помощи отвезли в ближайшую больницу.

Представители нацпарка заявили, что не знают, был ли медведь, напавший на мужчину, черным медведем или медведем гризли. После инцидента они частично перекрыли тропу, где произошло нападение.

Известно, что на территории парка Глейшер обитает около тысячи медведей, осенью вероятность встречи с ними возрастает, так как животные стараются больше есть и усиленно накапливают жировые запасы перед зимней спячкой.

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