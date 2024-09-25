В США приготовили самый большой чизкейк в мире, пишет UPI. Рекорд был установлен на ежегодном фестивале сливочного сыра.

На фестивале сливочного сыра, который проходил в Лоувилле, штат Нью-Йорк, был установлен новый рекорд — кондитеры приготовили самый большой чизкейк в мире.

«Это просто невероятно. Установить рекорд в 2013 году и снова побить его в этом году», — отметил председатель фестиваля Джеремайя Папино.

Рекордный чизкейк был поделен на множество частей, которые раздали гостям фестиваля, а оставшиеся порции отдали на благотворительность.

В этом году фестиваль привлек огромное количество посетителей, которые смогли насладиться не только атмосферой праздника, но и дегустацией уникальных сортов сливочного сыра. Мастера кулинарии презентовали разнообразные десерты, которые нашли отклик у всех присутствующих, сообщили организаторы.

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