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В Пятигорске открылся слет казачьей молодежи

Ветераны СВО приняли участие во всероссийском слете казачьей молодежи

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В центре знаний «Машук» в Пятигорске открылся пятый всероссийский слет казачьей молодежи, в котором принимают участие ветераны СВО, сообщает ТАСС.

Всего в Пятигорск приехали 150 молодежных представителей 13 казачьих обществ из 70 регионов России, а также казаки из Белоруссии, Сербии, Абхазии и Казахстана.

Во время открытия слета атаман всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов вручил медали казакам, которые отличились в зоне СВО.

По словам генерального директора центра знаний «Машук» Антона Серикова, в ходе слета казаки смогут обменяться опытом и укрепить традиции.

«Участники слета смогут пообщаться с опытными казаками, представителями власти и духовенства, а также с участниками СВО. Это позволит им не только расширить свои знания, но и почувствовать себя частью большой казачьей семьи», — сказал он.

Также ректор Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Дмитрий Беспалов отметил, что подобные мероприятия помогают сохранить традиции казаков.

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