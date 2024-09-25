В Пятигорске открылся слет казачьей молодежи

В центре знаний «Машук» в Пятигорске открылся пятый всероссийский слет казачьей молодежи, в котором принимают участие ветераны СВО, сообщает ТАСС.
Всего в Пятигорск приехали 150 молодежных представителей 13 казачьих обществ из 70 регионов России, а также казаки из Белоруссии, Сербии, Абхазии и Казахстана.
Во время открытия слета атаман всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов вручил медали казакам, которые отличились в зоне СВО.
По словам генерального директора центра знаний «Машук» Антона Серикова, в ходе слета казаки смогут обменяться опытом и укрепить традиции.
«Участники слета смогут пообщаться с опытными казаками, представителями власти и духовенства, а также с участниками СВО. Это позволит им не только расширить свои знания, но и почувствовать себя частью большой казачьей семьи», — сказал он.
Также ректор Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Дмитрий Беспалов отметил, что подобные мероприятия помогают сохранить традиции казаков.