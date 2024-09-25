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Екатеринбуржец скрутил вора, который хотел украсть в магазине мясо

Mash: в Екатеринбурге посетитель магазина скрутил вора, пытавшегося украсть мясо

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Телеграм-канал Ural Mash

В Екатеринбурге посетитель поймал вора, который хотел украсть из магазина мясо. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в торговой точке на Белореченской улице. Мужчина, который зашел туда попить кофе, увидел, что персонал магазина пребывает в панике и бегает по помещению. Оказалось, они пытались поймать вора, который не впервые наведался к ним.

В этот раз злоумышленник намеревался похитить деньги и продукты питания, в частности мясо. Посетитель распылил на вора газовый баллончик и удерживал его до момента прибытия группы быстрого реагирования.

До этого в Петербурге 32-летняя женщина украла из магазина 33 куска сыра и девять упаковок сливочного масла на общую сумму в шесть тысяч рублей. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о краже, его материалы с обвинительным заключением направлены в суд.

Ранее две женщины вломились в магазин, избили продавца и обчистили кассу в Кирове.

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