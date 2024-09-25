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В Узбекистане учительница избила ребенка после просьбы говорить на русском языке

Baza: в Ташкенте учительница избила школьника за просьбу говорить на русском

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Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

В Ташкенте учительница избила школьника прямо на уроке после того, как он попросил перейти с узбекского на русский язык. Об этом сообщает Baza со ссылкой на видео инцидента.

Ситуация произошла в ташкентской школе №188 на уроке русского языка. Родители ребенка рассказали, что мальчик попросил учительницу перейти с узбекского на русский язык. Судя по кадрам, в ответ женщина применила силу в отношении школьника: она подняла ребенка с места, схватила его за горло, прижала к доске и несколько раз ударила головой.

В тот же день пострадавший рассказал родителям о случившимся, а те обратились в полицию. По требованию участкового директор учебного заведения передала правоохранителям записи с камер видеонаблюдения. Родители были шокированы увиденным. Они позвонили учительнице, но не услышали от нее извинений.

«Узбекистан — это страна для узбеков, а остальные пусть уезжают», — сказала педагог.

Родители школьника обратились в прокуратуру, которая пообещала оштрафовать учительницу и направить директору предупреждение.

Позже стало известно, что директор написала заявление об увольнении по собственному желанию.

До этого в Челябинске цыган пришел в школу и угрожал учительнице, которая попросила его детей говорить по-русски. Мужчина обещал отрезать женщине язык и добиться ее увольнения. Его задержали, глава СК поручил возбудить уголовное дело. После этого нападавший публично извинился и попросил «понять и помиловать» его. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские подростки избили в школе плачущую одноклассницу, скандируя «Россия для русских».

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