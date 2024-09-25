Власти Украины объявили эвакуацию еще из 32 населенных пунктов

Власти Украины объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 29 населенных пунктов Харьковской области и трех в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в Telegram-канале сообщает украинское министерство по вопросам реинтеграции.

По информации ведомства, такое решение было принято из-за «ситуации с безопасностью».

Накануне в Боровском поселковом совете сообщили, что обязательная эвакуация объявлена из 15 сел Харьковской области в связи с «ситуацией с безопасностью».

22 сентября глава Глуховской общины Надежда Вайло рассказала, что около трети населения эвакуировали из города Глухова в граничащей с РФ Сумской области. По ее словам, в населенном пункте объявлена обязательная эвакуация. Мера является своевременной и связана с расположением Глухова в приграничной зоне (он находится в 15 км от границы с Россией в Шосткинском районе).

При этом об эвакуации города власти Сумской области сообщали еще 4 сентября. Они отмечали возросшее количество обстрелов региона. Решение вывозить жителей было принято на региональном совете обороны.

Ранее в России объяснили, при каких условиях ВСУ сами сдадут Харьков.