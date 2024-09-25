Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителям Петербурга рассказали, когда ждать дождей и похолодания

Синоптик Колесов: дожди ожидаются в Петербурге к концу недели

close
Depositphotos

Дожди и осенняя прохлада придут в Санкт-Петербург к концу недели, однако перед этим жителей и гостей города ждет небольшое потепление. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов, передает «Мойка78».

Он уточнил, что среда, 25 сентября, будет самым теплым днем на этой неделе. Температура воздуха в этот день будет выше из-за приближения циклонов с запада. Однако во второй половине дня в Петербурге возможны кратковременные дожди, отметил синоптик.

«Завтра [, 26 сентября] тоже теплый день в Санкт-Петербурге с максимальной температурой к +20°C, но тоже с кратковременными дождями. А в пятницу, наконец, дожди, которые принесет новый циклон, стремящийся к нам от Англии. Надеюсь, уже ничего не помешает их приходу. Температура воздуха с приходом дождей начнет постепенно понижаться», — сказал Колесов.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что в оставшуюся половину недели в Москве сохранится хорошая погода с летним теплом. Однако к выходным в столицу придет циклон, который принесет с собой дожди и осеннюю прохладу.

Ранее синоптик рассказал о погоде на юге России на неделе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами