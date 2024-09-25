Жителям Петербурга рассказали, когда ждать дождей и похолодания

Дожди и осенняя прохлада придут в Санкт-Петербург к концу недели, однако перед этим жителей и гостей города ждет небольшое потепление. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов, передает «Мойка78».

Он уточнил, что среда, 25 сентября, будет самым теплым днем на этой неделе. Температура воздуха в этот день будет выше из-за приближения циклонов с запада. Однако во второй половине дня в Петербурге возможны кратковременные дожди, отметил синоптик.

«Завтра [, 26 сентября] тоже теплый день в Санкт-Петербурге с максимальной температурой к +20°C, но тоже с кратковременными дождями. А в пятницу, наконец, дожди, которые принесет новый циклон, стремящийся к нам от Англии. Надеюсь, уже ничего не помешает их приходу. Температура воздуха с приходом дождей начнет постепенно понижаться», — сказал Колесов.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что в оставшуюся половину недели в Москве сохранится хорошая погода с летним теплом. Однако к выходным в столицу придет циклон, который принесет с собой дожди и осеннюю прохладу.

Ранее синоптик рассказал о погоде на юге России на неделе.