В Госдуме объяснили причины изменений вступительных экзаменов в вузы

Изменения перечня вступительных экзаменов в вузы можно было обнародовать и раньше, однако Минобрнауки вынуждено спешить. Это связано с острой нехваткой квалифицированных кадров, в том числе инженеров и учителей, объяснила НСН зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

На сегодня обновленные перечни с вступительными испытаниями уже опубликованы на сайтах вузов. Никаких жалоб от россиян пока не было, но вскоре их ожидают, так как менять правила поступления менее, чем за год, было не очень справедливым решением, отметила депутат.

«На мой взгляд, о таких изменениях надо предупреждать заранее, за два года – чтобы ученики и их родители успели адаптироваться и подготовиться», – подчеркнула она.

Однако парламентарий с пониманием отнеслась к ситуации, напомнив, что в последнее время кадровый голод стал проблемой. По этой причине, к примеру, рост количества специальной с обязательным знанием физики происходит из-за потребностей предприятий.

«Квалифицированных кадров нам не удастся совершить технологический рывок, о необходимости которого говорит президент [Владимир Путин]», – подчеркнула Лантратова.

Изменения поступления в вуз для педагогических кадров требовались давно, так как до этого преподаватели даже не обязаны были сдавать ЕГЭ по своему предмету, добавила депутат, назвав это «нонсенс».

Напомним, на днях Минобрнауки разработало новый перечень вступительных испытаний для поступления в вузы. Так, обязательным предметом для абитуриентов останется русский язык и один профильный предмет из списка рекомендованных для конкретной специальности. Вуз наделяется правом самостоятельно выбрать профильный предмет или дать право выбора абитуриенту.

Ранее стало известно, что в России хотят вернуться к практике распределения выпускников вузов.