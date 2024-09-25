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В Госдуму внесли законопроект о запрете публичной пропаганды чайлдфри

«Единая Россия»: законопроект о запрете пропаганды чайлдфри внесен в Госдуму

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Максим Блинов/РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект о запрете публичной пропаганды чайлдфри. Об этом сообщается в Telegram-канале партии «Единая Россия».

Подчеркивается, что документ относит к деструктивному контенту ту продукцию, которая формирует негативное отношение к семье, детям и пропагандирует отказ от деторождения.

В сообщении также приводятся слова депутата Эльвиры Аиткуловой. Она отметила, что сейчас существуют многотысячные паблики по теме чайлдфри, а также много другой аудиовизуальной продукции, которая легко находится по запросу о необходимости иметь детей.

23 сентября правительство России поддержало законопроект о введении административного наказания за пропаганду «движения чайлдфри» — отказа от деторождения. Документ предусматривает штрафы для граждан от 50 до 100 тыс. руб., а для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. руб. Для юридических лиц может грозить штраф от 800 тыс. до 1 млн руб. либо административное приостановление деятельности до 90 суток.

Как рассказала «Газете.Ru» депутат и сторонница законопроекта Яна Лантратова, наказывать за пропаганду чайлдфри будут лишь тех россиян, кто склоняет других женщин отказаться от рождения детей. Она отметила, что за слова о личном нежелании иметь ребенка женщин наказывать не будут.

Ранее в Госдуме заявили, что в России не существует движения чайлдфри.

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