Суд продлил срок задержания экс-подчиненному Тимура Иванова по делу о растрате

Басманный суд Москвы продлил арест задержанному Антону Филатову, который является бывшим подчиненным экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Продлить Филатову срок содержания под стражей до 3 декабря», — огласила решение судья.

Филатову вменяют обвинение в рамках нарушения четвертого пункта статьи 160 УК РФ, которая звучит как присвоение или растрата в особо крупном размере. Адвокат обвиняемого не стал давать комментарии журналистам, сославшись на подписку о неразглашении.

В ходе судебного заседания защита просила изменить Филатову меру пресечения на домашний арест. При этом свое ходатайство о продлении срока в СИЗО следствие обосновало необходимостью установить и допросить свидетелей по делу. Также среди причин была указана необходимость провести необходимые экспертизы.

Басманный суд столицы санкционировал арест Филатова в апреле. В 2012 году Филатов был назначен советником заместителя председателя правительства Московской области Тимура Иванова.

Ранее экс-замглавы Минобороны Булгакова допросили по новому делу.