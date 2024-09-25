В Индии питбуль спас детей от разъяренной королевской кобры, которая пыталась на них напасть, пишет Hindustan Times.

Как сообщают СМИ, питбуль по кличке Дженни успешно отразил атаку королевской кобры, проникнувшей в сад, где играли дети. Увидев рептилию, малыши начали кричать от страха. Собака в этот момент была на другой части участка, но мгновенно отреагировала на опасность, освободилась от поводка и вступила в схватку со змеей.

По словам очевидцев, бой длился около пяти минут, а победа досталась питбулю, загрызшему змею. Хозяин Дженни отметил, что это не первый случай, когда его собака проявляет смелость перед змеями.

«Она уже обезвредила с десяток змей», — прокомментировал мужчина.

Самого владельца животного не было дома во время инцидента, и он выразил огромную благодарность питомцу за его защитные инстинкты.

«Последствия могли бы быть трагическими. Меня не было рядом, но мой сын и другие дети были в безопасности благодаря Дженни», — добавил он.

Ранее ядовитая змея заползла мужчине в трусы, пока он спал.