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В Краснодарском крае восстановили коммунальное снабжение после атаки Украины

Перепелин: под Тихорецком восстановили коммунальное снабжение после атаки ВСУ

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Телеграм-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»

Коммунальные службы возобновили подачу электроэнергии, газа и воды населенным пунктам Тихорецкого района Краснодарского края, которые пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) 21 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин.

«В Каменном и Тихоньком продолжают работу оперштабы для помощи жителям. В полном объеме восстановлено электро-, газо- и водоснабжение», — написал он.

23 сентября Перепелин заявлял, что по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в Тихорецком районе развернули два оперативных штаба для местных жителей, которые пострадали от атаки ВСУ.

22 сентября в Тихорецком районе были подавлены два украинских беспилотных летательных аппарата. Из-за падения обломков одного из них возник пожар, который перешел на склад с взрывоопасными предметами. Началась их детонация. Власти решили эвакуировать местных жителей. В Тихорецке организовали пункт временного размещения. Также городе ограничивали движение по железной дороге, а оперштаб вводил запрет на ведение полевых работ в радиусе 10 км от детонировавшего склада.

Ранее жители описали происходящее на Кубани после атаки БПЛА словами «ситуация треш».

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