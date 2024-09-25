Россиян призвали не бояться защищать свои права при приемке жилья в новостройках

Гражданам не стоит бояться защищать свои права при приемке квартиры в новостройке, в случае, если застройщик не выполнил свои обязательства. Об этом в интервью РИАМО заявил руководитель департамента новостроек компании «ТСН Недвижимость» Кирилл Правдин.

«Для начала абсолютно все недочеты, выявленные в процессе приемки квартиры, необходимо документировать и указывать в акте. Не обсуждать на словах, а обязательно все подтверждать документально», — подчеркнул Правдин.

Он рассказал, что по закону на устранение недостатков застройщику дается 60 дней. Если компания не спешит с выполнением своих обязательств, эксперт порекомендовал обратиться к профессиональным приемщикам, которые помогут составить необходимые документы, и обращаться в суд.

По словам специалиста, не редки случаи, когда покупатели жилья в новостройках получали в судебном порядке приличные компенсации за некачественно выполненную отделку.

До этого Правдин посоветовал при приемке квартиры обратить внимание на окна и двери. По его словам, на остеклении зачастую встречаются царапины и сколы. Аналогичные проблемы можно найти и на входной двери: плохо установленная фурнитура, царапины, поврежденные ручки, отметил он.

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