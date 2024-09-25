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В Ленобласти воспитатель заманил к себе школьницу и изнасиловал ее

В Ленобласти воспитателя задержали за изнасилование школьницы

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Freepik

Воспитателя из Киришей подозревают в изнасиловании восьмиклассницы. Об этом сообщает 78.ru.

Девушка нередко общалась с 29-летним мужчиной через мессенджер и, по данным источника, относилась к нему как у другу. В какой-то момент молодой человек пригласил девушку встретиться, и она согласилась.

В результате после прогулки россиянин заманил школьницу в свою квартиру, где надругался.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Известно, что после инцидента переписку с подростком россиянин удалил. С педагогом восьмиклассница познакомилась в летнем лагере, где он был воспитателем в текущем и прошлом годах. Именно после смены между ними завязалось общение.

До этого в Магнитогорске мигранта задержали за изнасилование дочери участника СВО. Школьница поругалась с парнем и взяла такси. Иностранец несколько часов катал девушку по городу и угощал шаурмой.

Затем они приехали в его квартиру, где мужчина сначала приставал, а позже изнасиловал.

Ранее стая обезьян помешала мужчине изнасиловать шестилетнюю девочку.

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