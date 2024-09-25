Рабочий избил и запер омскую пенсионерку в погребе на неделю

В Омской области мужчина избил и связал пенсионерку, а затем бросил ее в погреб. Об этом сообщили в пресс-службе областного Следственного управления СК России.

Как рассказали в ведомстве, в сентябре к правоохранителям обратилась местная женщина, которая заявила о пропаже матери — 72-летняя пенсионерка несколько дней не выходила на связь. Во время осмотра частного дома силовики нашли пропавшую женщину в погребе: она была связана и находилась без сознания.

«Потерпевшая, пролежавшая больше недели без еды и воды в полузакрытом погребе, была госпитализирована с признаками сильного обезвоживания и переохлаждения», — поделились в СК.

В ведомстве уточнили, что врачам удалось спасти пенсионерку, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

По подозрению в покушении на особо тяжкое преступление полиция задержала 41-летнего знакомого потерпевшей. По версии правоохранителей, 9 сентября мужчина делал ремонт пола в доме пенсионерки. В какой-то момент у него возник конфликт с хозяйкой из-за оплаты труда.

«Подозреваемый избил пенсионерку, связал веревкой ее руки и бросил в погреб, после чего похитил 1200 рублей и мобильный телефон и, заперев входную дверь снаружи на навесной замок, уехал», — уточнили следователи.

Подозреваемого задержали в Омске по другому делу — 14 сентября он успел похитить мобильный телефон у знакомого. Сейчас ранее судимого мужчину содержат под стражей. Против него возбуждено несколько уголовных дел.

Ранее двое мужчин под видом полицейских похитили подростка и вымогали у него 200 тыс. рублей.