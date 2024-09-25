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Мэр Москвы поздравил Валентину Матвиенко с переизбранием

Сергей Собянин: Матвиенко – настоящий профессионал своего дела

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил Валентину Матвиенко с переизбранием на должность председателя Совета Федерации.

Собянин отметил, что единогласная поддержка сенаторов его не удивила, так как Валентина Матвиенко является патриотом России и настоящим профессионалом в своем деле.

«Уверен, под руководством Валентины Матвиенко Совет Федерации реализует еще немало полезных инициатив во благо наших людей и страны, а сотрудничество верхней палаты парламента и Москвы останется успешным и плодотворным», — написал он.

Ранее стало известно, что Совет Федерации вновь избрал Валентину Матвиенко председателем верхней палаты парламента России.

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