СМИ сообщили, что попавший под суд депутат от ЛДПР уехал из РФ

Попавший под суд депутат Госдумы от партии ЛДПР Юрий Напсо уехал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источник в партии.

«Напсо давно находится в ОАЭ. Возможно, будет инициировано лишение его мандата», — сказал собеседник телеканала.

Напсо занимает в Госдуме пост первого зампреда комитета по государственному строительству и законодательству.

Как отмечает RTVI, слухи о возможной эмиграции Напсо появились на фоне рассмотрения дела в Центральном районном суде Сочи по иску Генпрокуратуры о лишении депутата имущества и бизнеса. Депутата обвиняют в нарушении запретов и ограничений, предусмотренных антикоррупционным законодательством. Очередные слушания по иску состоялись 24 сентября.

21 сентября депутат Государственной думы Александр Хинштейн заявлял, что сотрудники правоохранительных органов задержали главу Безенчукского муниципального района Самарской области Владимира Аникина по подозрению в получении взяток.

25 сентября Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу заместителя регионального министра спорта Светлану Гадарову, которую заподозрили в получении взятки.

Ранее на Камчатке с бывшего чиновника взыскали незаконно заработанные десятки миллионов рублей.