Политолог назвал логичным назначение Якушева первым вице-спикером СФ

Назначение временно исполняющего обязанности секретаря генерального совета партии «Единая Россия», бывшего полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева на должность первого вице-спикера Совета Федерации вполне логично, рассказал «Газете.Ru» президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Логично, когда генеральный секретарь правящей партии получает еще и значимую федеральную позицию. Это позволяет ему формально решать те или иные вопросы.

Все же позиция полпреда в одном из федеральных округов была достаточно странной для технического руководителя всей партии», — сказал он.

Минченко отметил, что Владимир Якушев имеет огромный опыт в разных сферах.

«Это человек с огромным опытом работы в бизнесе, муниципалитете. Он был и губернатором, и министром, и полпредом. Якушев обладает разнообразными компетенциями, а также владеет федеральной повесткой и имеет очень четкое понимание повестки президента», — сказал политолог.

Напомним, ранее стало известно, что временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии «Единая Россия», бывший полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев избран первым вице-спикером Совета Федерации. Кандидатуру Якушева на эту должность предложила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, которая ранее была избрана председателем верхней палаты.