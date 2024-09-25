Глава Хостинского района Сочи опроверг информацию об обысках у него дома

Глава Хостинского района Сочи Иван Савин не подтвердил информацию об обысках у него дома. Об этом сообщает RTVi.

«Вы же со мной разговариваете. Когда проводятся обыски, то в этих случаях изымают средства связи», — пояснил Савин.

Он уточнил, что не владеет какой-либо информацией о задержании экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, задержанного в зоне проведения СВО, и обысках у бывшего заместителя главы Сочи Олега Бурлева.

До этого РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что в рамках следственных мероприятий в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского проведены обыски у главы Хостинского района Ивана Савина и двух бывших чиновников мэрии.

Утром 25 сентября Telegram-канал Mash сообщил о задержании Копайгородского в зоне специальной военной операции (СВО), куда экс-мэр отправился добровольцем. В отношении чиновника возбудили уголовное дело и начали следственные действия.

Ранее в Ростовской области задержали заместителя министра спорта Гадарову.