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Врач рассказала, какие продукты помогают сохранить здоровье и молодость кожи

Диетолог Журавлева: молодость кожи сохранят цитрусовые, смородина и перец чили

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Shutterstock

Упругость и здоровье кожи зависят от разных факторов, в том числе образа жизни, ментального здоровья и наследственности. Во многом также на кожу влияет питание, а определенные продукты способствуют долгому сохранению молодости, рассказала диетолог Полина Журавлева Общественной Службе Новостей.

Кожу хорошо защищают от стресса и сохраняют упругость все виды цитрусовых, черная смородина, шиповник, гуава, перец чили и петрушка, рассказала врач. В этих продуктах содержится витамин С, защищающий кожу от свободных радикалов и улучшающий синтез коллагена.

«Я бы исключила его прием в виде таблеток, особенно шипучих, — добавила Журавлева. — Они не так всасываются в кровь и не всегда попадают в кожу. Нужна натуральная доставка».

Не менее важны предотвращающие разрушение коллагена витамин Е и токофероды, которых много в овощах, зелени, растительных маслах, сое, тыкве, красном мясе, семечках.

Также диетолог порекомендовала не забывать про витамин А, в основе которого лежат каротиноиды. Этот микроэлемент защищает кожу от солнца, предотвращает появление пигментных пятен. Получить его можно из батата, моркови, томатов, печени, жирной рыбы, орехов.

«Не забывайте о разнообразном питании, здоровом образе жизни, избегайте сладостей, фастфуда и алкоголя, и длинная молодость вам обеспечена», — подытожила диетолог.

Ранее эксперты назвали напиток, способный омолаживать кожу.

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