Названа стоимость билетов на ВСМ между Москвой и Петербургом

Стоимость билетов на поезда, следующие по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, составит 8905 рублей. Об этом рассказал заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, соответствующие ценовые параметры прогнозируются на момент старта движения новых составов. Такие поезда планируют запустить в третьем квартале 2028 года, уточнил он.

Высокоскоростная железнодорожная магистраль будет иметь протяженность 679 км. Она пройдет по территории двух городов федерального значения, Москвы и Санкт-Петербурга, и четырех регионов. Речь идет о Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областях.

4 сентября 2024 года вице-премьер страны Виталий Савельев заявил, что строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом планируют начать до конца текущего месяца. Как сказал заместитель главы правительства, у властей уже есть «огромная дорожная карта» по реализации данного проекта. При этом в первую очередь специалисты намерены создать участок Москва — Тверь, протяженность которого составит 100 км.

Ранее в Москве показали макет вагона нового высокоскоростного поезда.