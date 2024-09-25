В Подмосковье акушер раздавил щипцами голову новорожденному

В Подмосковье ребенок пострадал во время родов. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в Люберцах. Несмотря на то, что роды длились 15 часов, ребенок не выходил. По данным источника, чтобы младенец появился на свет, врачи использовали щипцы.

В результате ребенок получил травмы лица. Помимо этого, у новорожденного обнаружили перелом ключицы, диагностировали проблемы с жизненно важными органами. Когда ребенок родился, его направили в реанимацию. Спасти его не удалось.

Позже выяснилось, что с помощью щипцов голову сдавили так сильно, что у новорожденного произошел отек мозга. Помимо этого, произошло кровоизлияние в селезенку, легкие и другие органы. На пострадавшем заметили гематомы и ссадины.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент работники ведомства устанавливают личности врачей, которые в день инцидента принимали роды.

Ранее в Сургуте кардиохирурги спасли новорожденную, поменяв сосуды в ее сердце местами.