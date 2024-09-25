Родителям объяснили, как поддержать ребенка при переводе в другую школу

Родителям важно поддерживать ребенка, если он переходит в другую школу, потому что этот процесс может вызвать у него стресс. Об этом изданию «Тюменская область сегодня» рассказала психолог Наталья Иванова.

Так, она советует напомнить детям о том, что они смогут продолжить общаться со своими школьными друзьями и вне учебного заведения. Помимо этого, она советует развеять переживания ребенка, чтобы он успешно социализировался в новом коллективе, и объяснить ему, что смена коллектива является естественным процессом. Психолог отметила, что в будущем школьникам придется поступать в колледж или вуз, а после — устраиваться на работу. В процессе перехода в другую школу Иванова также советует отмечать уровень самостоятельности ребенка.

«Дети уже начиная с первого класса могут сами купить булочки в буфете. Так развивается бытовая самостоятельность. Чтобы в будущем для ребенка перестала быть травмирующей обстановка, когда его окружают незнакомые люди», — заключила она.

Исследование образовательной компании «Точка Знаний», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что большинство родителей от перехода на семейное обучение останавливает отсутствие возможности социализировать ребенка в коллективе.

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