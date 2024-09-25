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В Кемерове выпал первый снег

Первый снег выпал в нескольких районах Кемерово

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Телеграм-канал «Кемерово с огоньком»

В Кемерове пошел первый снег, осадки фиксировались сразу в нескольких районах города. Об этом сообщает Сiбдепо.

В издании уточнили, что местные жители сравнивали снег в центре города с маленькими градинками. По словам жителей, снег выпал и в Ленинском районе.

«Ну все, значит после середины октября снег окончательно ляжет. Примета такая, что если сейчас выпал, то через месяц лежать будет», — сказал один из очевидцев.

16 сентября снег выпадал в городе Киселевск Кемеровской области. На видео, опубликованном местными жителями, можно было заметить, что снег почти полностью покрыл землю. Вместе с ним в городе прошел дождь.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин до этого говорил, что снег в Центральной России при худшем раскладе выпадет в первые недели октября. На данный момент дать точный прогноз на дату первого снегопада практически невозможно. Европейская часть страны сейчас остается под влиянием теплой и холодной воздушных масс. Одна из них должна оказаться сильнее. От этого и зависит, насколько скоро наступит первый снегопад.

Ранее власти ЮАР призвали армию для борьбы с последствиями снегопада.

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