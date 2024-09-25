Стало известно, какие комиксы читают россияне

Ко Дню комиксов, который празднуется 25 сентября, контентная платформа Дзен рассказала, какие герои комиксов самые популярные среди россиян, а еще — как часто авторы Дзена создают контент на тему комиксов. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

По данным исследования, самым популярным жанром комиксов среди россиян стала японская манга. Например, «Наруто», «Атака титанов» и «One Piece». На втором месте — супергеройские комиксы студий Marvel и DC («Бэтмен», «Человек-паук», «Мстители» и «Супермен»), а также отечественный «Майор Гром» от Bubble. На третьем месте — комиксы по мотивам фильмов, сериалов и видеоигр — Minecraft, Genshin Impact, «Гарри Поттер», «Ведьмак» и «Гравити Фолз».

Меньше всего комиксами интересуется поколение Х (люди в возрасте 36–45 лет). Только 15% из них отметили, что предпочитают классические супергеройские истории и комиксы из своего детства. Миллениалы (26–35 лет) активнее интересуются культурой комиксов: более 25% опрошенных рассказали про свои увлечения как западными, так и японскими произведениями. Самые продвинутые в комиксах — зумеры (18–25 лет): более 60% респондентов этого возраста выбирают современные комиксы и японскую мангу.

В 2024 году аудитория художников, комиксистов и иллюстраторов составляет более 6 млн человек. Среди самых быстрорастущих — «Мир комиксов» с материалами о творчестве известных комиксистов и художников, «Zinoink о комиксах и шутках» комиксиста Славы Zinoink, «Gudim» иллюстратора Антона Гудима, «ALZI о комиксах и юморе 2.0» и «Modern art & fun», где авторы рассказывают об искусстве и комиксах.

Ранее выяснилось, что большинство россиян готовы в личное время заниматься своим образованием.