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Мужчину с умственными отклонениями по ошибке посадили в тюрьму и оправдали спустя 34 года

Британец с умственными отклонениями отсидел 11 лет по сфабрикованному обвинению

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Shutterstock

В Великобритании мужчину с умственными отклонениями приговорили к пожизненному заключению и оправдали спустя 34 года, сообщает Daily Mail.

Оливер Кэмпбелл получил тяжелую черепно-мозговую травму в восьмимесячном возрасте, из-за чего стал испытывать трудности с памятью, концентрацией и удержанием информации. Его умственный возраст составляет семь лет, а результат IQ — 73. Он всегда был уязвим для манипуляций и очень внушаем.

В 19-летнем возрасте его приговорили к пожизненному заключению за расправу над владельцем магазина в 1990 году, которого Кэмпбелл не совершал. Все обвинение строилось на том, что неподалеку от места преступления нашли кепку юноши и заставили его подписать признательные показания после нескольких часов напряженных допросов.

Сейчас Кэмпбеллу 54 года, и только в начале этого месяца апелляционный суд признал обвинительный приговор недействительным, а его самого невиновным. Мужчина провел за решеткой 11 лет и вышел в 2002 году, однако после освобождения не мог выезжать за границу и имел проблемы с трудоустройством.

«Я с первого дня знал, что это не я. Все это должно было прекратиться в 1990 году. Это не должно было зайти так далеко. Я потерял веру во всю систему уголовного правосудия. Моя совесть всегда была чиста. Я знаю, что могу ложиться спать с улыбкой», — прокомментировал столь долгожданное решение суда британец.

Несмотря на отмену вынесенного ему приговора Кэмпбелл добавил, что никогда не почувствует себя свободным, пока не будет найден настоящий преступник, из-за которого он оказался в тюрьме.

Ранее в Дагестане мужчина, попавший в колонию по ошибке, потребовал у государства 414 млн рублей.

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