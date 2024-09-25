Песков заявил, что запретительными законами нельзя злоупотреблять

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России появляется много законопроектов, упрощающих жизнь граждан. Так представитель Кремля ответил на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о большом количестве запретительных инициатив Госдумы и добавил, что в таких законах не должно быть расплывчатых формулировок.

«Выходит и появляется же очень много других законопроектов и так далее, которые именно регулируют, упрощают какие-то процедуры, делают их более удобными для пользователей: и для юридических лиц, и для физических лиц. Просто вы на это обращаете меньше внимания. Что касается запретов, то, конечно, там главное — четкость формулировок. Главное не допускать потом злоупотребления с этими законами и таких расплывчатых формулировок, когда речь идет об ответственности за те или иные деяния», — сказал Песков.

Накануне стало известно, что кабмин одобрил разработанный в Госдуме законопроект о штрафах и сроках за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ — за такое правонарушение граждане могут получить срок до двух лет, штраф до 1 млн рублей, а также обязательные и принудительные работы.

До этого правительство поддержало законопроект о введении наказания за пропаганду «движения чайлдфри» — отказа от деторождения. Документ предусматривает штрафы для граждан от 50 до 100 тыс. рублей, а для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей. Для юридических лиц может грозить штраф от 800 тыс. до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности до 90 суток.

Ранее Песков заявил, что критиковать власть можно и нужно.