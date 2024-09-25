В России каждое второе преступление совершается в киберпространстве

Количество преступлений, совершаемых в киберпространстве, за последние пять лет выросло более чем вдвое, а ущерб от них превысил 116 млрд рублей. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, слова которого приводит ТАСС.

«За последние пять лет число противоправных деяний в киберпространстве увеличилось более чем вдвое», — сказал Колокольцев на заседании общественного совета МВД РФ.

Согласно приведенным им данным, доля киберпреступлений в общем массиве составляет порядка 40%.

«То есть каждое второе преступление, а по тяжким и особо тяжким составам этот показатель уже приблизился к 60%», — указал глава МВД.

По его словам, от них страдают физические и юридические лица, в том числе государственные структуры, наносится «существенный вред экономике и имущественным правам граждан».

«Только с начала года общая сумма причиненного ущерба превысила 116 млрд рублей», — добавил министр.

До этого руководитель направления кибербезопасности в компании RTM Group Артем Бруданин предупредил, что в России вырос спрос на SIM-карты зарубежных сотовых операторов. Однако россиянам стоит воздержаться от их покупки, поскольку среди предлагаемого товара могут оказаться прошитые SIM-карты с функцией перехвата одноразовых SMS-кодов.

Ранее стало известно, какую сумму денег мошенники вывели из России за три года.