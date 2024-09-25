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В Союзе пчеловодов оценили, почему в России подорожал мед

Специалист Капунин: засуха и дожди повлияли на стоимость меда в России

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Цены на натуральный мед в России подскочили из-за совокупности факторов, в том числе по причине того, что половина пчелосемей не пережила зиму. Об этом рассказал председатель Общероссийской общественной организации «Союз пчеловодов России» Валерий Капунин, передает Pravda.Ru.

По его словам, это около 1,5 млн пчелосемей. Помимо этого, во многих регионах страны в этом пчеловодческом сезоне фиксировались либо засуха, либо дожди, что повлияло на сбор меда.

«Пчелы, помимо того, что добывают мед, еще и опыляют сельскохозяйственные культуры. А обработка полей высокоядовитыми химическими средствами защиты растений, косвенно на них сказывается», — добавил Капунин.

При этом эксперт подчеркнул, что дефицита меда в России не произойдет.

Telegram-канал SHOT до этого сообщал, что цены на натуральный мед в России увеличилась на 30-50% на фоне массовой утраты пчел в основных медоносных регионах страны. Председатель «Пчеловодов Татарстана» говорил о серьезных проблемах в отрасли, связанных с использованием агрохимикатов при опылении полей, которые затрагивают и пасеки. Это привело к дефициту продукции и значительному росту цен.

Ранее россиянам рассказали, чем опасен поддельный мед.

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