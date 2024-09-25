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Россиянин проник в рейсовый автобус и украл у водителя 3,9 млн рублей

Житель Нижнего Тагила забрался в автобус и украл из него 3,9 млн рублей

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В Нижнем Тагиле местного жителя осудили за хищение крупной суммы из автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Согласно материалам суда, в июне 2024 года 23-летний молодой человек, заметив автобус Simaz, припаркованный на улице Космонавтов, решил забраться в него. Он выдавил дверь и проник в салон. Обыскав его, злоумышленник нашел под приборной панелью 3,9 млн рублей, которые принадлежали водителю транспортного средства. Более 400 тыс. рублей он успел потратить на личные нужды. Остальную часть тагильчанин вернул потерпевшему после задержания.

Автобус, в который проник нарушитель, принадлежал ГУП «Тагильский трамвай».

Свою вину во вменяемом преступлении («Кража, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере» УК РФ), обвиняемый признал полностью. Его приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Томске мужчина украл из машины более миллиона рублей через открытое окно.

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