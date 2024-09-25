Иммунолог рассказал, чего ждать россиянам от нового штамма коронавируса ХЕС

Жителям России не стоит опасаться нового штамма коронавируса ХЕС, сообщил «Газете.Ru» доктор медицинских наук, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. По словам специалиста, мутирование вируса — естественный процесс, а новый вид хоть и заразен, но не грозит летальными исходами.

«Штамм неопасный, это потомок «Омикрона». Процессы мутирования происходят каждый день. Есть встроенный механизм в геноме вируса, который обеспечивает их приспособляемость к изменяющимся условиям окружающей среды. Эти мутации отбираются и идут на размножение, чтобы максимально обеспечить выживаемость вируса. Они, как правило, более заразные, но менее опасные в плане летальности и тяжести заболевания. Судя по данным, он (штамм. — «Газета.Ru») уже с июня присутствует в мире. Ничего опасного нет. Он действительно приспосабливается к коллективному иммунитету, уже обходит его, потому что ему нужно размножаться. А иммунитет, созданный предыдущими штаммами, этого не дает. Поэтому он вытесняет предыдущие штаммы и создает в мире фактически новый коллективный иммунитет, что подобно действию живой вакцины», — рассказал Жемчугов.

До этого сообщалось, что в Россию пришла новая разновидность коронавируса. Штамм XEC более заразен, чем его предшественники, отмечают врачи.

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали два случая заражения XEC на территории РФ — в Ростовской области и в Уфе.

Ранее сообщалось, что новый вариант коронавируса может стать доминирующим на планете.