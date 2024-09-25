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Женщина после звонков друзей узнала, что в интернете ошибочно опубликовали ее некролог

LADBible: в Британии газета по ошибке опубликовала некролог живой женщины

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faye.finaro/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жительница Англии узнала, что кто-то по ошибке опубликовал в интернете ее некролог, пишет LADBible. По словам британки, об этом стало известно после многочисленных звонков ее друзей.

Фэй Финаро из Мэнсфилда вспоминает, что не понимала, что происходит, когда ее друзья начали звонить ей и выяснить, жива ли она. Оказалось, причиной беспокойства стал некролог с именем британки, появившийся на сайте местной газеты.

Сама Финаро рассказала, что с юмором отнеслась к инциденту и сообщила в своих соцсетях, что она жива и здорова. Кроме того, женщина направила электронное письмо в редакцию газеты, чтобы прояснить ситуацию.

Фей предполагает, что некролог мог быть результатом путаницы. Несмотря на ситуацию, она не в обиде на кого-либо и в целом считает произошедшее хорошей рекламой для своего косметического бизнеса.

«Наконец-то кто-то принесет мне цветы», — шутит Финаро.

Позже женщина сообщила, что некролог был удален, а представители газеты принесли ей свои извинения.

Ранее в США уволили учителя, давшего задание детям написать свои некрологи.

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