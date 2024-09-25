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В Госдуме назвали день внесения законопроекта о пропаганде чайлдфри

Депутат Аиткулова: законопроект о пропаганде чайлдфри внесут в ГД в среду

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Максим Блинов/РИА Новости

Член комитета Государственной думы (ГД) РФ по просвещению Эльвира Аиткулова заявила, что законопроект об ответственности за пропаганду идеологии чайлдфри внесут в ГД в среду. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня мы будем вносить законопроект, который разрабатывался совместно с депутатами фракции «Единая Россия», — сказала Аиткулова.

По ее словам, к рассмотрению проекта также присоединятся депутаты из других фракций.

23 сентября правительство России поддержало законопроект о введении административного наказания за пропаганду «движения чайлдфри» — отказа от деторождения. Документ предусматривает штрафы для граждан от 50 до 100 тыс. рублей, а для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей. Для юридических лиц может грозить штраф от 800 тыс. до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности до 90 суток.

Как рассказала «Газете.Ru» депутат и сторонница законопроекта Яна Лантратова, наказывать за пропаганду чайлдфри будут лишь тех россиян, кто склоняет других женщин отказаться от рождения детей. Она отметила, что за слова о личном нежелании иметь ребенка женщин наказывать не будут.

Ранее омбудсмен заявила, что закон о запрете пропаганды чайлдфри не коснется бездетных.

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