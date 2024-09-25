Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чиновники из США заявили Вовану и Лексусу о намерениях запретить Игры Дружбы

Глава USADA пригрозил участникам Игр Дружбы запретом на участие в Олимпиаде

close
Александр Полегенько/РИА Новости

Спортсмены, которые примут участие в Играх Дружбы в России, могут быть не допущены до Олимпийских игр, заявил генеральный директор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт в ходе пранка Вована и Лексуса, которые позвонили ему от имени высокопоставленного африканского чиновника.

«Если вы собираетесь участвовать в тех играх, в которых нет допинг-контроля, которые не санкционированы нашей страной или нашей международной спортивной федерацией, то вы не сможете участвовать в Олимпийских играх», — сказал он.

Также Тайгарт попросил «высокопоставленного африканского чиновника» помочь «бороться» с неугодными российскими тренерами и спортсменами.

Тайгарт попросил помочь преследовать врачей и тренеров фигуристки Валиевой.

«Они обращались с ней (прим. Валиевой) как с подопытным кроликом. Что-то нужно сделать в отношении врачей и системы, которая это все поддерживала и позволила этому случиться», — сказал он.

Также Вован и Лексус пранканули директора управления национальной политики по контролю за наркотиками США Рахула Гупту.

Он признался в поощрении ВАДА работать с ФБР из-за обеспокоенности по поводу России.

«Очень приятно осознавать, что вы смогли поговорить с руководством ВАДА и МОК, и у нас одни и те же вызовы. Очевидно, что мы все разделяем обеспокоенность по поводу России. С точки зрения обеспечения права мы всегда поощряли ВАДА к более тесному сотрудничеству с нашим ФБР и другими агентствами», — сказал он.

Напомним, Игры Дружбы пройдут в России в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами