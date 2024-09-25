В Чите школьники массово отравились едой на Вахте памяти

У школьников из Читы диагностировали отравление после того, как они несли Вахту памяти. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Всего от школы в мероприятии участвовал 31 ребенок, в результате помощь медиков понадобилась десяти из них.

Учащиеся ели макароны с мясом и соленым огурцом. По данным источника, продукты пахли керосином. После приема пищи у пострадавших началась тошнота и рвота.

Медики оперативно оказали помощь детям, после чего пациентов отпустили домой.

«Впереди у пострадавших визит к инфекционисту и сдача анализов», – сообщается в публикации.

Известно, что блюда поставляла сторонняя организация.

На ситуацию обратили внимание в прокуратуре. Сотрудники ведомства начали проверку. Они выяснят, соблюдались ли требования закона об охране жизни и здоровья школьников.

При выявлении нарушений специалисты примут меры и привлекут к ответственности виновных.

Ранее школьница из Дагестана переволновалась из-за экзамена и отравилась успокоительными.