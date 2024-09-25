Пастора лютеранской церкви в Петербурге могут выслать из России

В Санкт-Петербурге задержали пастора лютеранской церкви Петрикирхе Михаэля Шварцкопфа. Как пишет «Фонтанка», священника планируют выслать из страны.

По данным издания, 62-летнего пастора задержали того, что он не проживает в служебной квартире, а также, по словам его соседей, имеет фиктивную регистрацию. В петербургской лютеранской общине заявили, что к Шварцкопфу 24 сентября не пустили адвоката.

Шварцкопф является пастором Петрикирхе с 2013 года. Он вырос в ГДР, а в настоящее время имеет вид на жительство в РФ и женат на россиянке.

В начале сентября сообщалось о задержании в Смоленской области режиссера Андрея Некрасова, являющегося немцем без российского гражданства. Его обвинили в нарушении статьи 18.8.1.1 КоАП (Нарушение иностранным гражданином правил въезда).

Некрасов срежиссировал ряд документальных фильмов, включая киноленты об отравлении экс-сотрудника ФСБ и КГБ Александра Литвиненко, о чеченских войнах и о конфликте с Грузией.

Ранее сообщалось, что молдавского добровольца СВО решили выслать из России.