Москвич устроился работать в пункт выдачи заказов и похитил товары на 3,5 млн рублей

В Москве 21-летний молодой человек дважды провернул мошенническую схему, устроившись работать сотрудником пункта выдачи заказов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

С июля 2024 года юноша создал фиктивный аккаунт и заказывал с него фискальные накопители, одежду, парфюмерию, технику и другие товары, которые складывал в часть помещения, не охваченную видеонаблюдением. В день кражи он попросил сменщика уйти пораньше, а затем вынес три коробки с товарами, которые впоследствии продал. Вырученные за них средства он потратил на себя. После кражи он перестал выходить на работу.

При задержании молодой человек сознался, что это не первый раз, когда он совершает подобное преступление. До этого аналогичным образом он вместе с сообщниками ограбил другой пункт выдачи заказов. Общая сумма ущерба составила 3,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение кражи в особо крупном размере».

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