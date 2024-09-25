В аэропорту арестовали женщину после того, как проверили ее на рентгене

В ЮАР арестовали женщину после того, как проверили ее на рентгене в аэропорту, пишет LADBible.

Как пишут СМИ, сотрудники полиции в международном аэропорту в Йоханнесбурге задержали 30-летнюю женщину, подозреваемую в контрабанде наркотиков. Арест произошел после получения информации о возможном наркокурьере, прилетевшим из Сан-Паулу, Бразилия.

Согласно заявлениям полиции, при прохождении контроля безопасности рентгеновский снимок выявил инородные тела в желудке пассажирки. Оказалось, это были 68 капсул с кокаином, общим весом около 850 граммов.

«Наша команда немедленно перехватила наркокурьера при прохождении иммиграционного контроля. После ареста ее доставили в больницу», — говорится в заявлении полиции.

Офицеры сообщили, что процесс извлечения всех наркотиков из организма женщины может занять значительное время, поэтому пока невозможно определить их стоимость. Сама арестованная должна предстать перед судом 25 сентября по обвинениям в торговле наркотиками и их хранении.

Ранее сообщалось, что экипаж попытался сжечь яхту, на борту которой находилось более 400 кг кокаина.